L’ NBA si sveglia dentro un incubo che non è solo sportivo. È giudiziario, criminale, persino culturale. In un’operazione congiunta, l’ FBI e la Procura federale di Brooklyn hanno arrestato oltre 30 persone, tra cui Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat. Il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha parlato di «una frode di proporzioni sconcertanti», mentre la lega ha congelato i tesseramenti e ha aperto un’indagine interna. Il paragone con il caso dell’arbitro Tim Donaghy – condannato nel 2008 per aver scommesso su partite che lui stesso arbitrava fornendo informazioni ai bookmaker – è inevitabile, ma qui la scala è diversa: coinvolti un coach in attività, un atleta sotto contratto e una rete criminale che gli inquirenti collegano direttamente alle famiglie Gambino, Genovese e Bonanno, con il possibile interesse dei Lucchese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Insider betting, mafia e NBA: l’ultima frontiera del crimine sportivo