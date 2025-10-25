Cernobbio (Como), 25 ottobre 2025 – Ha invertito la direzione di marcia per sfuggire a un controllo della polizia locale di Como, che stava cercando di fermare la sua auto, in circolazione nonostante non avesse fatto la revisione. Giovedì sera alle 21 Savina Donegana, 54 anni di Cernobbio, alla guida di una Yaris ha percorso via Nino Bixio inseguita dalla pattuglia, arrivando fino a piazza santa Teresa, dove ha percorso la rotatoria contromano. Poi, a fari spenti si è diretta verso Cernobbio, evitando uno scontro frontale in via Borgovico, superando tre auto in contromano, fino a essere urtata dall’auto della Polizia locale che l’ha bloccata, ma la donna è riuscita a trascinare per una decina di metri un agente che stava cercando di estrarre dal cruscotto le chiav i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inseguimento a Como: trascina con l’auto un agente della Polizia locale