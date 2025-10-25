Inseguimento a Como | trascina con l’auto un agente della Polizia locale
Cernobbio (Como), 25 ottobre 2025 – Ha invertito la direzione di marcia per sfuggire a un controllo della polizia locale di Como, che stava cercando di fermare la sua auto, in circolazione nonostante non avesse fatto la revisione. Giovedì sera alle 21 Savina Donegana, 54 anni di Cernobbio, alla guida di una Yaris ha percorso via Nino Bixio inseguita dalla pattuglia, arrivando fino a piazza santa Teresa, dove ha percorso la rotatoria contromano. Poi, a fari spenti si è diretta verso Cernobbio, evitando uno scontro frontale in via Borgovico, superando tre auto in contromano, fino a essere urtata dall’auto della Polizia locale che l’ha bloccata, ma la donna è riuscita a trascinare per una decina di metri un agente che stava cercando di estrarre dal cruscotto le chiav i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
È successo all'alba di domenica 20 ottobre. L'inseguimento, iniziato in zona Corso Como, è terminato in via Tolentino - facebook.com Vai su Facebook
Inseguimento a Como: trascina con l’auto un agente della Polizia locale - È la figlia della donna trovata morta in casa sabato scorso a Cernobbio, in circostante poco chiare ... Secondo msn.com
Como, fuga rocambolesca e a fari spenti nella notte. Urta e trascina con l’auto un agente prima dell’arresto - 00 circa, una pattuglia del Comando Polizia Locale di Como stava effettuando un posto di controllo col sistema di lettura targhe in Via Bixio, quando gli operanti si ... Riporta comozero.it