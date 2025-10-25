Inseguimenti e arresti in flagranza ma era tutto inventato per fare carriera | indagati sette poliziotti a Milano

Sette agenti della Questura di Milano, tutti in servizio alle volanti, sono finiti sotto inchiesta della Procura di Milano per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria: in due episodi avrebbero effettuato perquisizioni senza che ve ne fossero i presupposti e redatto verbali "gonfiati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, verbali falsi e inseguimenti inventati: indagati sette poliziotti. I loro arresti «da film» per fare carriera - «Forzavano» arresti in flagranza mettendo a verbale ricostruzioni non veritiere o «aggiustavano» notizie confidenziali per procedere a perquisizioni. Lo riporta msn.com