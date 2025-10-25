Innovazione e talento protagonisti alla finale della Start Cup Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Nella storica sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio di Avellino si è svolta la Finale della Start Cup Campania 2025, l’evento che ogni anno premia le migliori idee d’impresa nate nelle università campane. Una giornata intensa, ricca di entusiasmo, confronto e spirito innovativo, che ha riunito studenti, ricercatori, docenti, imprenditori e istituzioni in un unico grande laboratorio di futuro. I team finalisti hanno presentato i propri progetti davanti a una giuria di esperti, raccontando percorsi di ricerca trasformati in soluzioni concrete per il mercato. Dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute digitale all’economia circolare, le idee in gara hanno mostrato la vitalità di un territorio che non smette di credere nel talento dei suoi giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

