Innocence replica puntate 25 ottobre in streaming | Video Mediaset
A partire da oggi – sabato 25 ottobre – sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili nuovi episodi della soap turca Innocence. Ecco i video delle puntate 37, 38 e 39. Ela decide inaspettatamente di interrompere le sedute con la psichiatra, e mentre lei e Bahar sono in strada a discutere della decisione della ragazza, incontrano Harun. Umut viene portato nella cella di Ismail per un confronto. Ismail, con uno stratagemma, si ferisce facendo in modo che la colpa ricada su Umut. Ela decide inaspettatamente di interrompere le sedute con la psichiatra, e mentre lei e Bahar sono in strada a discutere della decisione della ragazza, incontrano Harun. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
