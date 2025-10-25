Inizia in salita la coppa del mondo per l' italia Goggia si ' impunta' su una porta e cade
AGI - Attimi di apprensione per la caduta di Sofia Goggia nella prima manche dello slalom gigante dell'opening della 60esima edizione della Coppa del mondo che si sta svolgendo a Soelden in Austria. L'azzurra scesa col pettorale 16, subito dopo il primo gruppo, dopo meno di un minuto di gara e con già 46 centesimi di ritardo, si è 'agganciata' con il braccio destro a un palo di una porta verso destra ed è caduta. L'azzurra si è subito rialzata. La Coppa del mondo femminile per l'Italia è iniziata senza le infortunate Federica Brignone, Marta Rossetti (slalomista) e Marta Bassino. Se per Rossetti e Bassino la stagione è da considerarsi conclusa, ci sono ancora speranze di vedere Brignone in gara nel corso della stagione 20252026 ma a oggi è in dubbio la partecipazione ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Agi.it
