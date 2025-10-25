Inizia il mandato di Sanae Takaichi la prima donna premier del Giappone

Il Giappone ha eletto il 104esimo primo ministro della sua storia e per la prima volta si tratta di una donna. Dopo settimane di discussioni e di incertezze politiche ha prevalso la 64enne Sanae Takaichi, che in passato ha ricoperto vari incarichi ministeriali e oggi è presidente del Partito Liberal Democratico (PLD) o Jiminto in giapponese. Governo di minoranza. La Takaichi ha ottenuto la fiducia con 237 voti su 465 alla Camera dei Rappresentanti e 125 su 248 alla Camera dei Consiglieri. Il suo sarà un governo di minoranza (sebbene per pochi seggi), formato appunto dal PLD insieme al Partito dell’Innovazione o Nippon Ishin no Kai. 🔗 Leggi su Follow.it

