INGV monitora l' attività sismica in Irpinia | lievi scosse nella notte

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Avellino sono stati registrati quattro eventi sismici in meno di 24 ore, con epicentri nelle zone di Grottolella, Aquilonia e Montefredane.Sequenza sismica tra Grottolella, Aquilonia e MontefredaneIl primo terremoto, con magnitudo 3.6, è stato rilevato ieri, venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

