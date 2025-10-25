Infortunio Thuram si entra nella settimana cruciale | previsto il rientro graduale in gruppo in base alle risposte che darà…
Inter News 24 Infortunio Thuram, si entra nella settimana cruciale: previsto il rientro graduale in gruppo, in base alle risposte che darà. Il punto sul rientro. Cresce l’attesa in casa Inter per il rientro di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo ai box da diverse settimane a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga, si avvicina a un momento cruciale del suo percorso di recupero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa sarà la settimana decisiva per capire quando il numero 9 nerazzurro potrà tornare a disposizione del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
È la prima volta, da quando Thuram è all’Inter, che la sua assenza per infortunio non si fa davvero sentire. Bonny, che ha caratteristiche simili, si sta dimostrando all’altezza, mentre Pio Esposito, più centravanti classico, sta offrendo prestazioni altrettanto convi - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio $Thuram, cosa filtra per $NapoliInter: come sta, quando torna e chi può giocare al suo posto - X Vai su X
Infortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ... Si legge su fantamaster.it
Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio - Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di ... calcionews24.com scrive
Inter, infortunio muscolare per Thuram: quando può tornare - Si ferma Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box contro la Cremonese a causa di un infortunio ... Segnala corrieredellosport.it