Infortunio Thuram si entra nella settimana cruciale | previsto il rientro graduale in gruppo in base alle risposte che darà…

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Infortunio Thuram, si entra nella settimana cruciale: previsto il rientro graduale in gruppo, in base alle risposte che darà. Il punto sul rientro. Cresce l’attesa in casa Inter per il rientro di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo ai box da diverse settimane a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga, si avvicina a un momento cruciale del suo percorso di recupero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa sarà la settimana decisiva per capire quando il numero 9 nerazzurro potrà tornare a disposizione del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio thuram si entra nella settimana cruciale previsto il rientro graduale in gruppo in base alle risposte che dar2248230

© Internews24.com - Infortunio Thuram, si entra nella settimana cruciale: previsto il rientro graduale in gruppo, in base alle risposte che darà…

Altri contenuti sullo stesso argomento

infortunio thuram entra settimanaInfortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ... Si legge su fantamaster.it

infortunio thuram entra settimanaInfortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio - Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di ... calcionews24.com scrive

Inter, infortunio muscolare per Thuram: quando può tornare - Si ferma Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box contro la Cremonese a causa di un infortunio ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Entra Settimana