Infortunio Thuram novità sul recupero | si va verso questa partita
Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Anche l’ Inter deve fare i conti con un’assenza importante in attacco in vista della gara di oggi contro il Napoli. Marcus Thuram, infatti, non ha recuperato dal suo infortunio e non è partito per Fuorigrotta con la squadra. Il numero 9, che ha già saltato le sfide contro Cremonese, Roma e Union Saint-Gilloise, non sarà a disposizione nemmeno per la grande sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Dal Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti sul suo recupero: Thuram continuerà a seguire un programma di recupero individuale per qualche giorno. 🔗 Leggi su Internews24.com
È la prima volta, da quando Thuram è all’Inter, che la sua assenza per infortunio non si fa davvero sentire. Bonny, che ha caratteristiche simili, si sta dimostrando all’altezza, mentre Pio Esposito, più centravanti classico, sta offrendo prestazioni altrettanto convi - facebook.com Vai su Facebook
