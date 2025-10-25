Infortunio Thuram novità sul recupero | si va verso questa partita

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Anche l’ Inter deve fare i conti con un’assenza importante in attacco in vista della gara di oggi contro il Napoli. Marcus Thuram, infatti, non ha recuperato dal suo infortunio e non è partito per Fuorigrotta con la squadra. Il numero 9, che ha già saltato le sfide contro Cremonese, Roma e Union Saint-Gilloise, non sarà a disposizione nemmeno per la grande sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Dal Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti sul suo recupero: Thuram continuerà a seguire un programma di recupero individuale per qualche giorno. 🔗 Leggi su Internews24.com

