Infortunio Sanabria | si ferma l’attaccante è a rischio per Cremonese Juve? Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match dello Zini

Infortunio Sanabria: si ferma l’attaccante contro l’Atalanta, rischia di saltare Cremonese Juve? Le sue condizioni in vista del match dello Zini. Suona l’allarme in casa Cremonese: si ferma Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano è stato costretto a uscire all’intervallo della sfida contro l’Atalanta a causa di un problema al polpaccio sinistro. Un infortunio che preoccupa non poco il tecnico Davide Nicola in vista dei prossimi, delicati impegni. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Sanabria KO contro l’Atalanta. L’episodio è avvenuto durante la partita contro la Dea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Sanabria: si ferma l’attaccante, è a rischio per Cremonese Juve? Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match dello Zini

Argomenti simili trattati di recente

LA top11 per FM degli italiani non convocati da Gennaro Gattuso Abbiamo considerato giocatori con almeno il 50% delle partite a voto, escludendo infortunati o reduci da infortunio. Qualcuno di loro avrebbe meritato la chiamata del CT? #Nazionale #Fantac - facebook.com Vai su Facebook

Marc Marquez si ferma, c’è il report ufficiale sull’infortunio alla spalla: gli è andata bene - È arrivata la diagnosi sull'infortunio di Marc Marquez, che sarà costretto a saltare i prossimi due Gran Premi della MotoGP. Scrive fanpage.it