Infortunio Sanabria | si ferma l’attaccante è a rischio per Cremonese Juve? Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match dello Zini
Infortunio Sanabria: si ferma l’attaccante contro l’Atalanta, rischia di saltare Cremonese Juve? Le sue condizioni in vista del match dello Zini. Suona l’allarme in casa Cremonese: si ferma Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano è stato costretto a uscire all’intervallo della sfida contro l’Atalanta a causa di un problema al polpaccio sinistro. Un infortunio che preoccupa non poco il tecnico Davide Nicola in vista dei prossimi, delicati impegni. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Sanabria KO contro l’Atalanta. L’episodio è avvenuto durante la partita contro la Dea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
