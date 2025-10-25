Infortunio Palacios che tegola per il difensore dell’Inter | stop di almeno un mese!

Inter News 24 Le ultime sui possibili tempi di recupero. Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. L’elenco degli indisponibili a disposizione del tecnico Cristian Chivu si allunga ulteriormente alla vigilia della delicata trasferta di Napoli. Dopo gli stop dell’attaccante Marcus Thuram, dell’esterno Matteo Darmian e del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, si è fermato ai box anche il giovane difensore argentino Tomas Palacios. Un’altra tegola che complica i piani dell’allenatore romeno in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Palacios, che tegola per il difensore dell’Inter: stop di almeno un mese!

