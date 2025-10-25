Infortunio Okoro | l’attaccante salta Juventus Next Gen Pontedera Il motivo e quali sono le sue condizioni

di Marco Baridon Infortunio Okoro: l’attaccante classe 2005 salta Juventus Next Gen Pontedera. Il motivo e cosa filtra sulle sue condizioni. La Juventus Next Gen dovrà fare a meno del suo attaccante titolare, Alvin Okoro, nella sfida casalinga di oggi contro il Pontedera (ore 14:30). L’attaccante si è fermato per infortunio, costringendo Massimo Brambilla a ridisegnare il reparto offensivo. Okoro KO: botta al piede, salta il Pontedera. L’attaccante classe 2005, uno dei punti fermi della squadra, era uscito dolorante all’intervallo della partita contro il Campobasso, a causa di una botta al piede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Okoro: l’attaccante salta Juventus Next Gen Pontedera. Il motivo e quali sono le sue condizioni

