Inter News 24 armeno. Ecco l’entità del problema. Brutte notizie per l’Inter nel corso del primo tempo del big match contro il Napoli. La squadra di Cristian Chivu ha perso per infortunio il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan. Il problema fisico è occorso intorno al 30? minuto, subito dopo l’azione che ha portato al contestato calcio di rigore concesso ai padroni di casa e trasformato da Kevin De Bruyne. L’ex giocatore della Roma ha avvertito un problema muscolare, richiamando immediatamente l’attenzione della panchina e dello staff medico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, cambio obbligato in Napoli Inter: le condizioni del centrocampista