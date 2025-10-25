Infortunio Mkhitaryan cambio obbligato in Napoli Inter | le condizioni del centrocampista
Inter News 24 armeno. Ecco l’entità del problema. Brutte notizie per l’Inter nel corso del primo tempo del big match contro il Napoli. La squadra di Cristian Chivu ha perso per infortunio il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan. Il problema fisico è occorso intorno al 30? minuto, subito dopo l’azione che ha portato al contestato calcio di rigore concesso ai padroni di casa e trasformato da Kevin De Bruyne. L’ex giocatore della Roma ha avvertito un problema muscolare, richiamando immediatamente l’attenzione della panchina e dello staff medico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Per l'ex arbitro, intervenuto a Dazn, non era rigore perché Di Lorenzo ha allargato la gamba sinistra per cercare il contatto con Mkhitaryan. - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Mkhitaryan va ko: infortunato, chiede il cambio dopo aver concesso rigore al Napoli - Di Lorenzo viene steso in area di rigore, Mariani concede un penalty molto contestato e Mhkitaryan che ... Riporta msn.com
Napoli-Inter, infortunio Mkhitaryan nel primo tempo: le condizioni - Il centrocampista armeno si ferma nel corso della prima frazione del big match del Maradona: problema muscolare per lui ... Scrive msn.com