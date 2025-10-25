Infortunio Meret la situazione intorno al portiere del Napoli Il punto

Infortunio Meret: il Napoli in emergenza tra i pali. La situazione attuale degli azzurri Il Napoli deve fare i conti con un serio problema in porta: l’infortunio di Alex Meret rappresenta una battuta d’arresto importante per la squadra. Il portiere friulano, titolare della formazione partenopea, ha riportato una frattura al secondo metatarso del piede destro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Meret, la situazione intorno al portiere del Napoli. Il punto

