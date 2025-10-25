Infortunio De Bruyne | il fuoriclasse del Napoli si fa male battendo il rigore contro l’Inter Le ultime sulle sue condizioni

Infortunio De Bruyne: il fuoriclasse del Napoli si fa male battendo il rigore contro l’Inter. Le ultime sulle condizioni del centrocampista belga. Gioia e dolore in un solo istante. Il big match dell’ottava giornata di Serie A 2025-2026 tra Napoli e Inter, in scena allo stadio “Diego Armando Maradona”, ha vissuto il suo momento chiave al 33? minuto, un episodio che rischia di avere conseguenze ben oltre il risultato finale. Il Napoli è passato in vantaggio grazie a un  calcio di rigore, molto contestato  dagli ospiti, che  Kevin De Bruyne  si è incaricato di battere. Con la consueta freddezza glaciale, il fuoriclasse belga ha trasformato il penalty, sbloccando una partita tesa e importantissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

