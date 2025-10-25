Infortunio De Bruyne degna di nota la reazione del vecchio compagno Akanji Il retroscena
Inter News 24 Infortunio De Bruyne: bellissimo il gesto di Manuel Akanji nei confronti del vecchio compagno al Manchester City, che si è infortunato in Napoli Inter. Un momento difficile per Kevin De Bruyne, che ha segnato il rigore decisivo durante il match contro l’Inter, ma proprio in occasione del tiro dagli 11 metri ha subito un infortunio muscolare. Il centrocampista del Napoli, tra i più talentuosi al mondo, ha trasformato il generoso penalty concesso dall’arbitro, ma subito dopo il tiro si è fermato, visibilmente dolorante, tenendosi la parte posteriore della coscia destra. La situazione è apparsa immediatamente grave: il belga, che non ha esultato per il gol, ha chiesto il cambio e ha lasciato il campo scortato dai compagni e dallo staff medico. 🔗 Leggi su Internews24.com
