Infortunio De Bruyne degna di nota la reazione del vecchio compagno Akanji Il retroscena

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Infortunio De Bruyne: bellissimo il gesto di Manuel Akanji nei confronti del vecchio compagno al Manchester City, che si è infortunato in Napoli Inter. Un momento difficile per Kevin De Bruyne, che ha segnato il rigore decisivo durante il match contro l’Inter, ma proprio in occasione del tiro dagli 11 metri ha subito un infortunio muscolare. Il centrocampista del Napoli, tra i più talentuosi al mondo, ha trasformato il generoso penalty concesso dall’arbitro, ma subito dopo il tiro si è fermato, visibilmente dolorante, tenendosi la parte posteriore della coscia destra. La situazione è apparsa immediatamente grave: il belga, che non ha esultato per il gol, ha chiesto il cambio e ha lasciato il campo scortato dai compagni e dallo staff medico. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio de bruyne degna di nota la reazione del vecchio compagno akanji il retroscena

© Internews24.com - Infortunio De Bruyne, degna di nota la reazione del vecchio compagno Akanji. Il retroscena

Scopri altri approfondimenti

infortunio de bruyne degnaInfortunio De Bruyne preoccupa: Dazn svela la prima diagnosi - Kevin De Bruyne ha subito un infortunio che pare serio: oggi, contro l'Inter, dopo aver calciato il rigore ha accusato un problema al flessore della coscia destra. tuttonapoli.net scrive

infortunio de bruyne degnaDe Bruyne infortunato e in lacrime, calcia il rigore e si fa male: scoppia a piangere in campo - Il centrocampista belga si è subito tenuto la parte posteriore della coscia non appena ha tirato dagli undici metri durante Napoli- Lo riporta msn.com

infortunio de bruyne degnaDe Bruyne lascia lo stadio in stampelle. L'inviata di DAZN: "Infortunio preoccupante" - C'è preoccupazione in casa Napoli per l'infortunio occorso a Kevin De Bruyne. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio De Bruyne Degna