Infortunio De Bruyne Conte trema! Il centrocampista belga segna il rigore ma si tocca la gamba | c’è preoccupazione per le sue condizioni

Infortunio De Bruyne, Conte trema! Il belga costretto a uscire dal campo dopo il rigore realizzato. Sensazioni negative per un altro infortunio che aggrava la lista già lunga Il Napoli può certamente essere soddisfatto per il successo contro l'Inter e per la ritrovata vetta della Serie A, ma c'è anche una brutta notizia che ha

