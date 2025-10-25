influencer femministe sotto accusa rischiano il processo per stalking

"Gli facciamo fare la fine della mer*a che è", "Che si ammazzi con il coltello", "Ti giuro che avrà una morte sociale, politica che non immagini", "Lo mutiliamo questo cog**one, non ha il senso del pericolo". Messaggi social ritenuti dalla Procura di Monza una " vessazione pubblica " capace di provocare un forte stato d’ansia per un ragazzo preso di mira come abuser, costretto a cambiare abitudini di vita e addirittura spinto ad un gesto estremo, sventato dall’intervento dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Per questi motivi il pm monzese Alessio Rinaldi ha chiuso le indagini per stalking e diffamazione a vario titolo nei confronti delle due attiviste femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, entrambe note sui social, oltre che nei confronti della scrittrice esperta di relazioni internazionali Benedetta Sabene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

