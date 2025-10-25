Indispensabile ma caro | come il portiere rischia di sparire a Torino e chi prende il suo posto

Torinotoday.it | 25 ott 2025

In un’epoca in cui tutto si automatizza, dal citofono alla consegna della posta, anche il portone di casa sembra voler rinunciare alla sua anima umana. Il portiere condominiale, figura storica e per generazioni punto di riferimento quotidiano, a Torino è oggi al centro di una trasformazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

