Indagate per stalking e molestie le paladine del femminismo nostrano

Laverita.info | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per oltre 23 mesi, Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Saben e (candidata anche con Santoro) avrebbero perseguitato un uomo colpevole di avere una relazione parallela: «Lo dobbiamo mutilare». 🔗 Leggi su Laverita.info

