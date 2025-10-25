Incubo sosta | Parcheggi residenti occupati dai cantieri

La ricerca di un parcheggio nel quartiere Piazzarola è diventata un’impresa quasi impossibile. A denunciarlo è una residente di Rua dei Della Torre, che racconta con amarezza, al Carlino, le difficoltà quotidiane vissute dagli abitanti della zona, alle prese con la progressiva riduzione dei posti auto e con una gestione dei permessi che molti definiscono confusa e poco trasparente. Secondo la segnalazione, con l’avvio dei lavori di ricostruzione post-sisma, gran parte dei parcheggi "gialli" riservati ai residenti sono stati occupati dai cantieri o dai mezzi di servizio, spesso senza alcuna autorizzazione o con permessi temporanei rinnovati di continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo sosta: "Parcheggi residenti occupati dai cantieri"

