Incredibile De Bruyne | segna il rigore contro l' Inter poi esce in lacrime Cosa è successo

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il belga ha prima trasformato il tiro dagli 11 metri, poi è uscito infortunato per un problema al flessore che sembra piuttosto serio. E pensare che sul dischetto avrebbe dovuto esserci Neres, poi Conte ha deciso per un improvviso cambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incredibile De Bruyne: segna il rigore contro l'Inter, poi esce in lacrime. Cosa è successo

