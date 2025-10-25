Incredibile De Bruyne | segna il rigore contro l' Inter poi esce in lacrime Cosa è successo
Il belga ha prima trasformato il tiro dagli 11 metri, poi è uscito infortunato per un problema al flessore che sembra piuttosto serio. E pensare che sul dischetto avrebbe dovuto esserci Neres, poi Conte ha deciso per un improvviso cambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
