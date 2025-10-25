Incredibile come nello sport si cambi idea in fretta

È bastato ironizzare sul Manchester United da queste colonne, la scorsa settimana, che subito sono stato smentito da una vittoria di cuore dei Red Devils contro il Liverpool, addirittura co.

Incredibile come nello sport si cambi idea in fretta - Le mezze misure non esistono più come le mezze stagioni: ora Maguire è un pilastro dello United, la Roma passa da candidata allo scudetto a polveriera in pieno psicodramma nel giro di quattro giorni, ... Secondo ilfoglio.it

