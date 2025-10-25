Incredibile a dirsi | ci voleva Trump per riabilitare Cristoforo Colombo

Anche gli orologi rotti segnano l’ora esatta due volte al giorno. E così possiamo dire che anche Donald Trump ha fatto cose buone. Una di queste è stato prendere le oltre trenta statue di Cristoforo Colombo che erano state decapitate nel 2020, nel pieno delle proteste di Black Lives Matter, ristrutturarle e proporle a chi sa apprezzare la figura del marinaio ligure che aveva osato andare, per citare Guccini, verso “quel mondo che ha forse per faro una fiaccola di libertà”. Ad esempio, la statua che a Richmond, Virginia, venne buttata nel fiume, ora è stata messa sopra i campi di bocce di una sede dei Sons of Italy, la più antica associazione italoamericana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

