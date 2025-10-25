Incontro della Croce Rossa Italiana su cultura della salute e del benessere
Oggi alle ore 15 al Teatro Verdi di Cesena (Via Sostegni 13) si terrà un evento gratuito e aperto a tutti organizzato dalla Croce Rossa Comitato di Cesena dal titolo "Scelte di Benessere". Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, due pilastri fondamentali della missione della Croce Rossa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della salute e del benessere, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e sensibilizzare la popolazione — in particolare le persone più a rischio — sull’importanza di adottare comportamenti salutari e consapevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
INCONTRO CON GLI INFERMIERI DI FAMIGLIA E COMUNITÀ Giovedì 23 ottobre Ore 10.00 Croce Rossa Italiana Comitato di Canelli ODV #canelli #comunecanelli #cittadicanelli - facebook.com Vai su Facebook
La Croce Rossa Italiana e la guerra di Corea: un convegno per ricordare una missione di solidarietà - Mercoledì scorso nella sala conferenze “Giusy Gurrado” della Fondazione Cariciv, si è tenuto il convegno “La partecipazione della Croce Rossa Italiana nella guerra di Corea”, dedicato a un capitolo po ... Segnala trcgiornale.it
La Croce Rossa Italiana e la guerra di Corea: il convegno a Civitavecchia per ricordare una missione di solidarietà - di Civitavecchia, si è tenuto il convegno “La partecipazione della Croce Rossa Italiana nella guerra di Corea”, ... Da terzobinario.it
Ad Allumiere l’incontro per scoprire il volontariato con la Croce rossa italiana - Appuntamento sabato 11 ottobre alle ore 17 presso l’oratorio della Chiesa di Maria SS. civonline.it scrive