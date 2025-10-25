Incontro della Croce Rossa Italiana su cultura della salute e del benessere

Oggi alle ore 15 al Teatro Verdi di Cesena (Via Sostegni 13) si terrà un evento gratuito e aperto a tutti organizzato dalla Croce Rossa Comitato di Cesena dal titolo "Scelte di Benessere". Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, due pilastri fondamentali della missione della Croce Rossa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della salute e del benessere, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e sensibilizzare la popolazione — in particolare le persone più a rischio — sull’importanza di adottare comportamenti salutari e consapevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

