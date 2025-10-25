Incidenti nel 2024 Bollettino di guerra | otto morti ogni giorno

Cala, leggermente, il numero totale delle vittime della strada nel 2024: 3.030 (-0,3%), ma questo è il solo dato con il segno meno nel rapporto diffuso da Aci-Istat dedicato alla sicurezza sulle strade italiane. In dodici mesi sono stati 173.364 gli incidenti con lesioni a persone, in aumento del 4,1%, per un totale di 233.853 feriti. Ogni giorno in media in Italia si registrano 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno. Un dato che non fa ben sperare rispetto all’obiettivo dell’Agenda 2030 dell’ONU e della Commissione Europea, che anche l’italia ha fatto proprio nel Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030, prefiggendosi di ridurre del 50% il numero di decessi (riferimento il 2019) e feriti gravi entro la fine del decennio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidenti nel 2024. Bollettino di guerra: otto morti ogni giorno

