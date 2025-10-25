Incidente sulla Tuscolana si ribaltano con l' auto e finiscono contro un B&B | 5 feriti

Il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un bed and breakfast. È quanto successo all'alba di oggi, sabato 25 ottobre, intorno alle 5 del mattino. L'incidente è avvenuto in via Tuscolana 728. Sul posto la squadra di Tuscolano II 12A dei vigili del fuoco e la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

