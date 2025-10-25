Incidente sulla Cristoforo Colombo un morto e tre feriti In fuga un' altra auto coinvolta

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it

incidente cristoforo colombo mortoIncidente sulla Cristoforo Colombo, un morto e tre feriti. «In fuga un'altra auto coinvolta» - Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì a Roma, su via Cristoforo Colombo, all’altezza di ... Segnala leggo.it

incidente cristoforo colombo mortoRoma, incidente sulla Cristoforo Colombo: un morto e tre feriti. «Ipotesi gara di velocità» - Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto venerdì sera a Roma su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori. Come scrive msn.com

incidente cristoforo colombo mortoRoma: folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo, scontro fra auto, un morto e tre feriti - La vittima era a bordo di una macchina travolta da una delle vetture impegnate nella gara clandestina ... Si legge su roma.corriere.it

