Incidente sulla Cristoforo Colombo l' incidente durante una gara di velocità | morta una 20enne tre i feriti In fuga l' altro veicolo coinvolto

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente sulla Cristoforo Colombo, l'incidente durante una gara di velocità: morta una 20enne, tre i feriti. «In fuga l'altro veicolo coinvolto»

Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: un morto e tre feriti. «Ipotesi gara di velocità» - facebook.com Vai su Facebook

20/10/2025 15:25: VIALE COLOMBO CRISTOFORO // altezza distributore ENI - Incidente stradale Con feriti prestare attenzione - X Vai su X

Roma, tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo: muore una ragazza, due feriti gravi - L’incidente è avvenuto intorno alle 22 all’altezza di piazza dei Navigatori. Riporta affaritaliani.it

Roma, incidente sulla Colombo: morta una ragazza di 20 anni, gravemente feriti due giovani - Una ragazza di 20 anni è deceduta e altre due persone risultano gravemente ferite a causa di uno schianto che ha ... Si legge su ilgazzettino.it

Grave incidente sulla Colombo. Morta una ragazza. Si ipotizza una gara clandestina tra auto - In via Tuscolana auto si schianta contro un b&b, cinque feriti in codice rosso ... Come scrive rainews.it