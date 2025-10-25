Incidente sulla Cristoforo Colombo l' incidente durante una gara di velocità | morta una 20enne due i feriti In fuga l' altro veicolo coinvolto

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it

incidente sulla cristoforo colombo l incidente durante una gara di velocit224 morta una 20enne due i feriti in fuga l altro veicolo coinvolto

© Leggo.it - Incidente sulla Cristoforo Colombo, l'incidente durante una gara di velocità: morta una 20enne, due i feriti. «In fuga l'altro veicolo coinvolto»

News recenti che potrebbero piacerti

incidente cristoforo colombo incidenteRoma, tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo: muore una ragazza, due feriti gravi - L’incidente è avvenuto intorno alle 22 all’altezza di piazza dei Navigatori. Lo riporta affaritaliani.it

incidente cristoforo colombo incidenteRoma, incidente sulla Colombo: morta una ragazza di 20 anni, gravemente feriti due giovani - Una ragazza di 20 anni è deceduta e altre due persone risultano gravemente ferite a causa di uno schianto che ha ... ilgazzettino.it scrive

incidente cristoforo colombo incidenteIncidente sulla Cristoforo Colombo, l'incidente durante una gara di velocità: morta una 20enne, due i feriti. «In fuga l'altro veicolo coinvolto» - Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Cristoforo Colombo Incidente