Incidente sulla Cristoforo Colombo l' incidente a seguito di una gara di velocità | morta una 20enne 3 i feriti In fuga l' altro veicolo coinvolto

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it

