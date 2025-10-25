Incidente sulla Cristoforo Colombo l' incidente a seguito di una gara di velocità | morta una 20enne 3 i feriti In fuga l' altro veicolo coinvolto

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente sulla Cristoforo Colombo, l'incidente a seguito di una gara di velocità: morta una 20enne, 3 i feriti. «In fuga l'altro veicolo coinvolto»

