Incidente sulla Cristoforo Colombo durante una gara di velocità tra due auto | Beatrice Bellucci muore a 20 anni tre i feriti

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it

