Incidente sulla Cristoforo Colombo durante una gara di velocità tra due auto | Beatrice Bellucci muore a 20 anni tre i feriti

Un morto e tre feriti, tutti giovani, è il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma, su via Cristoforo Colombo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente sulla Cristoforo Colombo durante una gara di velocità tra due auto: Beatrice Bellucci muore a 20 anni, tre i feriti

