Incidente sulla Colombo morta una ragazza di 20 anni e 3 giovani feriti Ipotesi gara di velocità

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 20 anni è morta e tre giovani, due ragazzi e una donna, sono rimasti feriti gravemente. È il tragico bilancio dell'incidente stradale tra una Bmw è una Mini Cooper avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre sulla via Cristoforo Colombo, a Roma, all'altezza di piazza dei Navigatori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

