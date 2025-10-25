Incidente sulla Colombo morta una ragazza di 20 anni e 3 giovani feriti Ipotesi gara di velocità

Una ragazza di 20 anni è morta e tre giovani, due ragazzi e una donna, sono rimasti feriti gravemente. È il tragico bilancio dell'incidente stradale tra una Bmw è una Mini Cooper avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre sulla via Cristoforo Colombo, a Roma, all'altezza di piazza dei Navigatori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

