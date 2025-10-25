Incidente sulla Colombo morta Beatrice Bellucci | aveva 20 anni Lo scontro tra le auto e la gara di velocità
Una serata tra amiche si è trasformata in tragedia: Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta sul colpo venerdì sera a Roma, quando la Mini Cooper su cui viaggiava si è. 🔗 Leggi su Leggo.it
Chi era Beatrice «Bibbi» Bellucci, morta nell'incidente a Roma: la passione per il volley, l'Infernetto, le vacanze in Sardegna e il tifo per la Roma - La 20enne morta nell'incidente dell'altra notte in via Cristoforo Colombo. Scrive roma.corriere.it