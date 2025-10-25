Una serata tra amiche si è trasformata in tragedia: Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta sul colpo venerdì sera a Roma, quando la Mini Cooper su cui viaggiava si è. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Incidente sulla Colombo, morta Beatrice Bellucci: aveva 20 anni. Lo scontro tra le auto e la gara di velocità