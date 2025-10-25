Incidente sulla Cassia a Vetralla | distrutte due auto una ribalta e diversi feriti

Viterbotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella serata di sabato 25 ottobre per un brutto incidente stradale avvenuto lungo la via Cassia Vetralla, tra Vetralla e la frazione di Cura. Lo scontro, che ha coinvolto due auto, si è verificato poco dopo le 22 all’incrocio con via Donatori di Sangue, nei pressi di “Vetralla Gomme”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Incidente Cassia Vetralla Distrutte