Incidente sul lavoro a Carpino operaio precipita da ponteggio | è grave dopo un volo di 4 metri

Foggiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate, all'ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, dopo essere caduto dal ponteggio in allestimento di una palazzina. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri, 24 ottobre, a Carpino. Ancora da accertare la dinamica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

