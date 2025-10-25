Incidente stradale sulla Taurano-Monteforte | scontro tra due Fiat Panda
Un impatto semi frontale tra due automobili si è verificato pochi minuti fa su uno degli ultimi tornanti della strada Taurano-Monteforte, in direzione Taurano. Coinvolte nell’incidente due Fiat Panda.Prime ricostruzioni della dinamica da parte della Polizia LocaleSecondo i primi rilievi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
