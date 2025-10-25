Incidente stradale sulla Taurano-Monteforte | scontro tra due Fiat Panda

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impatto semi frontale tra due automobili si è verificato pochi minuti fa su uno degli ultimi tornanti della strada Taurano-Monteforte, in direzione Taurano. Coinvolte nell’incidente due Fiat Panda.Prime ricostruzioni della dinamica da parte della Polizia LocaleSecondo i primi rilievi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

incidente stradale taurano monteforteIncidente in uno dei tornanti della Taurano-Monteforte: un ferito finisce in ospedale - TAURANO – Un impatto semi frontale in uno degli ultimi tornanti della Taurano- Da irpinianews.it

