Incidente stradale a Rotella Ascoli | morto un giovane di 17 anni

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli, 25 ottobre 2025 – Morto un 17enne in un incidente sulla strada per Rotella (Ascoli Piceno). Il ragazzino era rimasto bloccato su una moto quando, all'interno della ruota da 8 pollici, si è ritrovato davanti a un camion. Immediatamente se vieni attivato e assistito. Sul posto sono giunti e sanitari del 118 che hanno messo in tutte le manovre rianimatorie.  Nel frattempo è stata fatta arrivare anche l'eliambulanza. Purtroppo tutti i tentativi di salvagli la vita sono stati vani. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo seguito dal violento impatto. Presente e allertata anche questa postazione i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno saputo a gran voce della dinamica dell'incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incidente stradale a rotella ascoli morto un giovane di 17 anni

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni

Leggi anche questi approfondimenti

incidente stradale rotella ascoliIncidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni - Il ragazzino era rimasto bloccato sulla moto quando, all'interno della ruota da 8 pollici, si è ritrovato davanti a un camion ... Scrive ilrestodelcarlino.it

incidente stradale rotella ascoliRotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: ragazzo di 17 anni muore sul colpo - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Riporta corriereadriatico.it

incidente stradale rotella ascoliTragedia sulla strada a Rotella, muore un ragazzo di 17 anni in sella alla moto - Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Potes di Offida ... Si legge su lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Rotella Ascoli