Incidente stradale a Rotella Ascoli | morto un giovane di 17 anni
Ascoli, 25 ottobre 2025 – Morto un 17enne in un incidente sulla strada per Rotella (Ascoli Piceno). Il ragazzino era rimasto bloccato su una moto quando, all'interno della ruota da 8 pollici, si è ritrovato davanti a un camion. Immediatamente se vieni attivato e assistito. Sul posto sono giunti e sanitari del 118 che hanno messo in tutte le manovre rianimatorie. Nel frattempo è stata fatta arrivare anche l'eliambulanza. Purtroppo tutti i tentativi di salvagli la vita sono stati vani. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo seguito dal violento impatto. Presente e allertata anche questa postazione i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno saputo a gran voce della dinamica dell'incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
