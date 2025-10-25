Incidente nella notte | due 21enne in ospedale

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di sirene a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.04 di ieri, venerdì 24 ottobre a Ornago.Per cause ancora da accertare un veicolo si è ribaltato in via Ciucani all’altezza del civico 2. Ad essere stati coinvolti due giovani entrambi di 21 anni.Sul posto i carabinieri e i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

