Incidente in via Buonriposo ragazza di 25 anni muore investita da un pullman

Tragedia in via Buonriposo. Una ragazza di 25 anni è morta dopo essere stata investita da un pullman. La giovane, Grace Opoku, immigrata, è stata travolta da un mezzo di una linea extraurbana mentre procedeva a piedi lungo la strada che collega la zona di piazza Scaffa e Ponte dell'Ammiraglio a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Incidente mortale a Roma: la vittima è una ragazza di 20 anni. Ipotesi di una gara tra auto - Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture coinvolte – a bordo della quale viaggiavano due ragazzi – procedeva ad alta velocità, ... Si legge su huffingtonpost.it

Chi era Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni morta nell’incidente sulla Cristoforo Colombo - Giocava a pallavolo e studiava Giurisprudenza a Roma 3: ieri sera stava andando a cena con un'ami ... Segnala corrierenazionale.it

Grave incidente sulla Colombo. Morta una ragazza. Si ipotizza una gara clandestina tra auto - In via Tuscolana auto si schianta contro un b&b, cinque feriti in codice rosso ... Lo riporta rainews.it