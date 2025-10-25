Incidente con tre veicoli coinvolti chiusa la galleria San Silvestro sulla circonvallazione

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale con tre veicoli coinvolti, nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, nella galleria San Silvestro, sulla circonvallazione. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 tra Francavilla al Mare e Pescara.Come riporta Il Pescara, la galleria è stata chiusa al traffico per consentire i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

