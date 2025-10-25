Incidente con tre veicoli coinvolti chiusa la galleria San Silvestro sulla circonvallazione

Incidente stradale con tre veicoli coinvolti, nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, nella galleria San Silvestro, sulla circonvallazione. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 tra Francavilla al Mare e Pescara.Come riporta Il Pescara, la galleria è stata chiusa al traffico per consentire i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

