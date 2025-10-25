Incidente con tre veicoli coinvolti chiusa la galleria San Silvestro della circonvallazione

Incidente stradale nella galleria San Silvestro della circonvallazione nel pomeriggio di sabato 25 ottobre.Il sinistro, che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, si è verificato intorno alle ore 17:30.Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla dinamica e su eventuali feriti.

