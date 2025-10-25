Incidente choc poi la terribile scoperta | morta una 20enne ci sono anche feriti | Cosa stavano facendo

Roma si è risvegliata sotto shock dopo la tragedia che si è consumata nella tarda serata di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate della Capitale. Erano da poco passate le 23 quando, all’altezza di piazza dei Navigatori, due auto si sono scontrate con una violenza tale da ridurre le vetture a un groviglio di lamiere. A bordo, quattro ragazzi giovanissimi, tutti tra i 20 e i 22 anni, diretti probabilmente verso il centro. Secondo una prima ricostruzione, una Bmw e una Fiat 500 viaggiavano in direzioni parallele quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono urtate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it