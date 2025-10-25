Incidente a Roma sulla Cristoforo Colombo costa la vita a una ragazza di 20 anni ipotesi gara di velocità

Una ragazza di 20 anni è morta e altri 3 sono rimasti feriti in un incidente verificatosi sulla Cristoforo Colombo di Roma. Al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: un morto e tre feriti. «Ipotesi gara di velocità» - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale https://ift.tt/moPMY6j - X Vai su X

Roma, tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo: muore una ragazza, due feriti gravi - L’incidente è avvenuto intorno alle 22 all’altezza di piazza dei Navigatori. Riporta affaritaliani.it

Roma, incidente sulla Colombo: morta una ragazza di 20 anni, gravemente feriti due giovani - Una ragazza di 20 anni è deceduta e altre due persone risultano gravemente ferite a causa di uno schianto che ha ... Segnala ilgazzettino.it

Grave incidente sulla Colombo. Morta una ragazza. Si ipotizza una gara clandestina tra auto - In via Tuscolana auto si schianta contro un b&b, cinque feriti in codice rosso ... Scrive rainews.it