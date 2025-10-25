Incidente a Roma morta 20enne Tre ragazzi feriti Forse una gara clandestina tra auto

Ci sarebbe l'ombra delle corse clandestine dietro il terribile incidente mortale avvenuto nella tarda serata di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. Aveva solo 20 anni la giovane vittima dello schianto, Beatrice Bellucci. La ragazza, originaria dell'Infernetto, è morta poco dopo il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Si trovava a bordo di una Mini insieme ad altri due amici, un ragazzo e un'altra ragazza, entrambi rimasti feriti in modo grave. L'auto sarebbe stata travolta da una Bmw che, secondo le prime ipotesi, procedeva a forte velocità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente a Roma, morta 20enne. Tre ragazzi feriti. Forse una gara clandestina tra auto

