Incidente a Roma morta 20enne Tra le ipotesi c' è una gara tra auto
Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell'incidente di ieri sera su via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta una ragazza di 20 anni. Dai primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad altà velocità - forse in una gara con un altro veicolo - e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro.
