Incidente a Roma Dietro la morte della ventenne Beatrice l' ombra delle corse clandestine di auto
AGI - Aveva solo 20 anni Beatrice Bellucci, la giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto, nella tarda serata di venerdì, su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, nel quartiere romano Ostiense. La ragazza, originaria dell’Infernetto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, è morta poco dopo il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Studentessa universitaria a Roma Tre, appassionata di pallavolo e grande tifosa della Roma, Beatrice si trovava a bordo di una Mini insieme ad altri due amici, un ragazzo e un’altra ragazza, entrambi rimasti feriti in modo grave. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 morta nell'incidente di ieri a Roma, su via Cristoforo Colombo. La giovane è rimasta vittima di un violentissimo impatto fra l'auto in cui viaggiava insieme a un'amica e un'altra macchina. Secondo le prime ricostruzi - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Roma: travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale https://ift.tt/moPMY6j - X Vai su X
Incidente stradale a Roma, muore ragazzi di 20 anni. Gare clandestine sullo sfondo - C’è l’ombra delle gare clandestine di velocità dietro la morte di Beatrice Bellucci. Scrive ecovicentino.it
Incidente mortale a Roma: la vittima è una ragazza di 20 anni. Ipotesi di una gara tra auto - Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture coinvolte – a bordo della quale viaggiavano due ragazzi – procedeva ad alta velocità, ... Come scrive huffingtonpost.it
Roma, incidente sulla Colombo: morta una ragazza di 20 anni, gravemente feriti tre giovani. Ipotesi gara tra auto - Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. ilgazzettino.it scrive