Incidente a Roma Dietro la morte della ventenne Beatrice l' ombra delle corse clandestine di auto

AGI - Aveva solo 20 anni Beatrice Bellucci, la giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto, nella tarda serata di venerdì, su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, nel quartiere romano Ostiense. La ragazza, originaria dell’Infernetto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, è morta poco dopo il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Studentessa universitaria a Roma Tre, appassionata di pallavolo e grande tifosa della Roma, Beatrice si trovava a bordo di una Mini insieme ad altri due amici, un ragazzo e un’altra ragazza, entrambi rimasti feriti in modo grave. 🔗 Leggi su Agi.it

Dietro la morte della ventenne Beatrice l'ombra delle corse clandestine di auto