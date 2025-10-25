Incidente a Roma | auto travolta sulla Colombo morta una ragazza Gara di velocità?
Indagini in corso per stabilire se effettivamente si trattasse di una delle numerose corse clandestine che si tengono nella capitale. Utilitaria investita da un'altra auto che procedeva a forte velocità. Deceduta una ventenne. Altri tre giovani sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
