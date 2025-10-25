Incidente a Roma | auto travolta sulla Colombo morta una ragazza Gara di velocità?

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagini in corso per stabilire se effettivamente si trattasse di una delle numerose corse clandestine che si tengono nella capitale. Utilitaria investita da un'altra auto che procedeva a forte velocità. Deceduta una ventenne. Altri tre giovani sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incidente a roma auto travolta sulla colombo morta una ragazza gara di velocit224

© Gazzetta.it - Incidente a Roma: auto travolta sulla Colombo, morta una ragazza. Gara di velocità?

Argomenti simili trattati di recente

Incidente a Roma: auto travolta sulla Colombo, morta una ragazza. Gara di velocità? - Indagini in corso per stabilire se effettivamente si trattasse di una delle numerose corse clandestine che si tengono nella capitale. Segnala msn.com

incidente roma auto travoltaIncidente a Roma, morta 20enne. Tra le ipotesi c'è una gara tra auto - La dinamica dei fatti non è ancora chiara: sembra che un'auto su cui viaggiavano due ragazzi abbia urtato un'altra vettura- Si legge su tg24.sky.it

incidente roma auto travoltaRoma, tragico scontro fra auto, muore una ragazza tre feriti gravi sulla Cristoforo Colombo - Una delle arterie principali della capitale, la Cristoforo Colombo, come un circuito di Formula Uno. Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Roma Auto Travolta