Incidente a Licata bracciante travolto e ucciso da un autocarro in un terreno agricolo

Un bracciante agricolo di 67 anni, Alexandru Suciu, di origine romena e residente a Licata, è morto dopo essere stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.Secondo una prima ricostruzione, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

